„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Ameisenplage – „Dschungelcamp“ in Gefahr?

Die ehemalige No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska will das diesjährige Dschungelcamp gewinnen. „Ich will zeigen, dass ich mir die Krone verdienen kann – mit Mut, aber auch Empathie, mit Gelassenheit, aber auch Kampfbereitschaft und viel Neugierde auf das, was kommt.“ Mehr zu ihrem Motiv, an der Show teilzunehmen, und was sie als größte Herausforderung betrachtet, erfahren Sie hier.