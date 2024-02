Dschungelkönigin zurück in Deutschland Was Lucy an den anderen Campbewohnern gestört hat

Die Siegerin des RTL-Dschungelcamps, Lucy Diakovska, ist wieder in Deutschland – und bemerkt nach der Show im fernen Australien körperliche Veränderungen an sich. „Ich habe überhaupt keinen Heißhunger empfunden, auch als ich raus bin aus dem Camp“, berichtete die neue Dschungelkönigin in Köln der Deutschen Presse-Agentur. Der Körper habe sich offenbar umgestellt. Sie habe auch jetzt noch „total keine Lust“ groß zu essen, sagte Diakovska. Zugleich fühle sie sich aber sehr fit. In Summe habe sie mit der Vorbereitung auf die Show und dem Camp selbst 7,5 Kilogramm Gewicht verloren. „Das war eine Kur und es war ein großartiges Fitness-Training“, sagte sie.