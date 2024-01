„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Diese „Dschungelcamp“-Stars sind bereits verstorben

Düsseldorf · Zwölf Promis kämpfen in diesem Jahr bei RTL um die Dschungelkrone. Das macht Erinnerungen an vergangene Staffeln wach. Auch an die Teilnehmer, von denen einige bereits verstorben sind.

21.01.2024 , 13:14 Uhr

10 Bilder Diese Dschungelcamp-Stars sind verstorben 10 Bilder Foto: dpa/Andreas Arnold

In diesem Jahr kämpfen wieder zwölf Teilnehmer um die Dschungelkrone. Im australischen Dschungel müssen sich zwei Wochen lang jede Menge Zerreißproben meistern, um sich den Titel „Dschungelkönig 2024“ und die Siegesprämie zu sichern. Das sind alle Gewinner des Dschungelcamps „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Das sind alle Gewinner des Dschungelcamps Das RTL-Format hat inzwischen Kult-Status: Während nun die 17. Staffel losgegangen ist, tönte 2004 zum allerersten Mal der Hilferuf „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ durch die Fernseher deutscher Haushalte. Der erste Dschungelkönig, Costa Cordalis, ist leider schon verstorben. So bedauerlicherweise auch einige andere Stars früherer Staffeln, die Sie in unserer Bilderstrecke finden. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Dschungelcamp-Stars sind verstorben

(hf)