Dschungelcamp 2024 Diese Promis haben die meisten Dschungelprüfungen absolviert

Sie gehören zu jeder Staffel dazu – die Dschungelprüfungen. Wer in ihnen glänzt, hat eine reelle Chance, weit zu kommen und sich vielleicht sogar einen Platz in der Thronfolge zu sichern. Auch in der mittlerweile 17. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ gehörten sie zum festen Programm und wurden mal mehr, mal weniger gut gemeistert.