„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Diese Kandidaten nehmen am Dschungelcamp 2024 teil

Finale am Sonntag, und wir machen es kurz: Gewonnen hat die letzte im Djamila Rowe ist Dschungelkönigin 2023. Die frisch gekrönte Djamila brach erst einmal in Tränen aus: „Mir ist schlecht“, sagte sie. In ihrer ersten Ansprache als Dschungelkönigin dankte sie allen, die sie unterstützt haben. „Die meine wahre Seele erkannt haben und nicht nur auf Äußerlichkeiten geachtet haben. Die gesehen haben, was für ein Mensch ich wirklich bin.“