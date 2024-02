Große Party in Bulgarien Das plant Dschungelkönigin Lucy nach ihrem Sieg

Nach dem Finale blicken die drei Stars und Sternchen positiv in die Zukunft. Influencer Twenty4Tim kann sich vorstellen, mal bei „Let’s Dance“ das Tanzbein zu schwingen, Reality-TV-Prinzessin Leyla Lahouar sieht sich hingegen schon als mögliche neue Bachelorette - damit es mal mit der Liebe klappt. Und Dschungelkönigin Lucy hat auch noch genug Pläne, wie sie verrät. So werden sich etwa die „No Angels“ im Sommer wieder treffen und was „Schönes an euch weitergeben“. Außerdem stehen einige Konzerte und Events in ihrem Heimatland Bulgarien an, wo sie ein Hotel betreibt. Aber erst mal möchte sie ihren königlichen Pflichten nachkommen, „und Deutschland bereisen“. Ausserdem seien ihre Mitcamper im April alle zu ihrem Geburtstag nach Bulgarien in ihr Hotel eingeladen. Von Staubsaugervertreter Fabio Knez soll es dann auch einen Staubsauger geben.