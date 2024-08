Dschungelcamp-Kandidatin 2024 Das ist Elena Miras

Elena Miras (32) wurde durch die Dating-Show „Love Island“ bekannt, in der sie auch auf ihren späteren Partner Mike Heiter traf (der in der Dschungelcamp-Staffel Anfang 2024 teilnahm). Miras zog 2020 in den Dschungel und fiel dort bisweilen als zeternde Cholerikerin auf. Eines ihrer größeren Themen war unter anderem, dass eine Flasche verwechselt wurde. Bis heute scheint sie damit noch nicht abgeschlossen zu haben: „Das Flaschenthema war so präsent in meinem Dschungel damals. Ich glaube, das hat mich meinen Gewinn gekostet“, sagte sie RTL.