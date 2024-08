Dschungelcamp-Kandidatin 2024 Das ist Daniela Büchner

Daniela „Danni“ (46) Büchner zog 2020 ins Dschungelcamp und hält bis heute den Rekord für die meisten Dschungelprüfungen (zwölf). Als Witwe des ehemaligen Campers „Malle“-Jens Büchner wollte sie ihrem verstorbenen Mann nach allgemeiner Darstellung mit ihrer Teilnahme Respekt erweisen. Büchner eckte allerdings häufig an, die Stimmung war nicht gut. Sogar das Moderatoren-Duo bat das Publikum, die heute 46-Jährige bitte nicht mehr in die Dschungelprüfungen zu schicken. Nun will sie nach eigenen Angaben zeigen, wie sie „wirklich“ ist.