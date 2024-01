„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Cora Schumacher in Olli Pocher verknallt

Die zwölf diesjährigen Dschungelcamp-Teilnehmer haben ihr neues Zuhause für die nächsten zwei Wochen bezogen. Nach einem ersten Aufeinandertreffen in gewohnt luxuriöser Umgebung auf einer Yacht, geht es für die Stars mit Hubschraubern zur Leibesvisitation. Hier fällt Kim Virginia das erste Mal auf, da bei ihr ein Kondom konfisziert wird. Anschließend geht es immer zu zweit per Hubschrauber in den Dschungel. Über einem See halten die Hubschrauber, die Stars müssen springen. „Ich werde heute sterben – am ersten Tag schon", jammert Leyla Lahouar. Wider Erwarten überlebt sie diese Aufgabe.