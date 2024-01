„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Ameisenplage – „Dschungelcamp“ in Gefahr?

Die australischen Behörden warnen derzeit vor einer Ameisenplage durch Feuerameisen. Auch das Gebiet, in dem das „Dschungelcamp“ gedreht wird, ist betroffen. Der Stich der Feuerameise ist giftig und kann für Allergiker unter Umständen tödlich enden. Gefährlich wird es dann, wenn gleich mehrere Ameisen für eine Vielzahl von Stichen sorgen. Die invasive Ameisenart stellt zudem für große Gebiete eine Bedrohung dar, da sie nicht nur krabbeln, sondern bis zu fünf Kilometer weit fliegen kann. Die Behörden in Australien warnen auch deshalb mit großen Schildern am Straßenrand vor den giftigen Insekten.