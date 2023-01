„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ Wer hat es ins Dschungel-Finale geschafft?

Der Grund: Die drei erhielten in der Sendung am Samstag die meisten Stimmen der Zuschauer und zogen damit in das Finale ein, das am Sonntag ausgetragen werden soll. Schlechter lief es für Sänger und „Checker vom Neckar“ Cosimo Citiolo sowie Influencerin Jolina Mennen. Die beiden schieden aufgrund des Abstimmungsergebnisses aus und mussten sich mit dem vierten und fünften Platz begnügen.