„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ Dschungelcamp 2023 – wer ist raus?

Nicht dabei: Martin Semmelrogge

Der Schauspieler („Das Boot“) wird nicht mehr in die Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ einsteigen, wie RTL am Montagabend (16. Januar) mitteilte. „Leider hat es Martin nicht bis nach Australien geschafft“, schrieb der Sender auf Facebook. „Er ist gerade wieder in Deutschland gelandet und befindet sich auf der Weiterreise nach Mallorca.“

Der ursprünglich als Kandidat angekündigte 67-Jährige durfte nach RTL-Angaben nicht nach Australien einreisen, weil die Behörden ihm kein Visum ausstellten. Semmelrogge hänge „noch in Doha fest“, sagte Moderator Jan Köppen in der ersten Folge der Show am Freitagabend und fügte hinzu: „Vielleicht die ein oder andere Vorstrafe zu viel.“ Semmelrogge hatte in der Vergangenheit mehrfach Ärger mit der Justiz.