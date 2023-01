„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ Tag 5 im Camp - Lucas weint, Verena wütet und Jana sorgt für ein Wunder

Während Lucas weint und Verena wütet, muss sich Jana Pallaske der Dschungelprüfung stellen. „Fliesenrad“ heißt die Aufgabe, bei der Jana auf zwei Gerüsten in Form von zwei großen Ringen in 20 Metern zwölf Sterne einsammeln muss. Die baumeln entweder am Gerüst oder sind in Boxen mit grünen Ameisen versteckt. Jana fühlt sich der Aufgabe gewachsen und geht taktisch und vorsichtig vor. Die Ameisen-Boxen überspringt sie, stattdessen klettert sie direkt weiter nach oben. "Hast du Angst", fragt Moderator Jan Köppen, was die 43-Jährige verneint. Am Ende sichert sich Jana so sechs Sterne.