„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ Publikum hat nach drei Prüfungen Erbarmen mit Tessa

Während Cosimo wie am Spieß schreit, will Tessa direkt aufgeben. Nass, verklebt und mit Federn übersät sitzen die beiden Teilnehmer in einem schmuddeligen Toilettenhäuschen und kämpfen mit den - ziemlich einfachen - Fragen. Am Ende reicht es für zwei Lösungswörter und damit für zwei Sterne. Ob die anderen Bewohner damit zufrieden sein werden? Während sich Tessa und Cosimo durch die Prüfung quälen, diskutieren Claudia, Djamila und Papis über ihr Gewicht und die Nebenwirkungen von Schönheitsoperationen. "Beim Fallschirmsprung hier, dachte ich, oh, was passiert mit meinen Lippen, mit dem ganzen Druck da oben. Dann komm ich unten an und dann sind meine Lippen weg“, kommentiert Djamila trocken.