„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ Womit Jolina die Dschungelmoderatorin Sonja Zietlow zum Weinen bringt

"Es ist wieder so weit: Es wird dschungelig!", hieß es dazu auf dem Instagram-Account von RTL. Am 13. Januar 2023 soll die 16. Staffel des beliebten Trash-Formats starten. Das Finale fällt in diesem Jahr nicht auf einen Samstag, sondern auf einen Sonntag (29. Januar 2023). Am darauffolgenden Montag findet „Das große Wiedersehen“ mit allen Kandidaten statt.