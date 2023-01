Dschungelcamp-Bilanz Eine Staffel wie aus dem echten Leben

Menschen mit Migrationshintergrund (griechisch, italienisch, senegalesisch) und People of Color sind im Camp längst so selbstverständlich wie Menschen verschiedener sexueller Orientierungen. Mit Jolina Mennen aber gab es zum ersten Mal eine trans Person in der Show, die eine Geschlechtsangleichung hinter sich hat. Die damit aber weder zu sehr im Mittelpunkt noch im Abseits stand. Das aufrichtige Interesse der Mitcamper und Mennens Bereitschaft, offen Auskünfte zu geben, könnten so manchem RTL-Zuschauer ein Thema näher gebracht haben, das noch oft genug im Alltag für Unverständnis und Befremden sorgt. Einen ähnlichen Aha-Effekt könnte das Dschungelcamp in Sachen psychische Erkrankung haben. Was hinter der Diagnose bipolare Störung steckt und dass sie damit offiziell zu 60 Prozent als schwerbehindert gilt, ist Model Tessa Bergmeiers Offenheit zu verdanken. Nicht zuletzt auch der berechtigte Hinweis, dass sich der Begriff „behindert“ nicht als Schimpfwort eignet.