Kandidatencheck Dem Dschungelcamp fehlen die A-Promis

Bis auf Semmelrogge, Cordalis, Effenberg und vielleicht auch Markus Mörl ist die wirkliche Promidichte beim nächsten Dschungelcamp – das wieder unter „Normal-Bedingungen“ in Murwillumbah in Australien gedreht wird – leider gering. Und das ist schade für das Format, so begibt es sich nämlich auf das Niveau der „Nachmacher-Shows“ wie „Promis unter Palmen“, „Kampf der Realtiystars“, „Die Alm“, „Die Burg“, „Promi Big Brother“ oder wie sie alle heißen. Bisher war eigentlich klar: Nur im Dschungel sind die echten Promis. Die Kandidatenwahl in diesem Jahr belegt, dass es nicht mehr so ist.