“Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ So sieht der Speiseplan im Dschungelcamp aus

Aus diesen vielfältigen Zutaten zaubert Papis Loveday, der sich selbst zum Camp-Koch ernannt hat, die verschiedensten Köstlichkeiten. Die Zeiten, in denen die Camp-Bewohner nur von Reis und Bohnen leben mussten, sind also definitiv vorbei. Wir dürfen also gespannt sein, welche Leckereien den Promis in den nächsten Tagen kredenzt werden.