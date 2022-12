“Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ 2023 Starttermin des Dschungelcamps 2023 steht fest

"Es ist wieder so weit: Es wird dschungelig!", hieß es dazu auf dem Instagram-Account von RTL. Am 13. Januar 2023 soll die 16. Staffel des beliebten Trash-Formats starten. Noch ist nicht bekannt, welche prominenten Teilnehmer in den australischen Dschungel ziehen werden. Als heißester Kandidat gilt aktuell Mallorca-Sänger Lucas Cordalis (55), der schon 2022 an der TV-Show teilnehmen sollte.