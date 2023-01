Dschungelcamp 2023 Nach gewagter Sex-Aussage - NRW-Abgeordnete lädt IBES-Teilnehmer Gigi in den Landtag ein

Prompt gibt es die erste Antwort von Anna Teresa Kavena (SPD), die seit 2022 Abgeordnete im Landtag von Nordrhein-Westfalen ist und dort Recklinghausen und Oer-Erkenschwick vertritt. Auf Instagram hat die 36-Jährige ein Video veröffentlicht, in dem sie Gigi in den Landtag einlädt. „Lieber Gigi, auch zukünftige Politiker nimmt man beim Wort“, beginnt Kavena in dem Video. „Ich lade dich in den Landtag Nordrhein-Westfalen ein. Ich freue mich jedes Mal, wenn sich junge Menschen mit Politik beschäftigen.“ Vor Ort könnten die beiden dann ausknobeln, in welche Richtung sich Gigis politische Karriere entwickeln könnte: „Eher als Bürgermeister, doch im Landtag oder sogar als Kanzler?“