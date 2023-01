Dschungelcamp 2023 Menderes verteidigt Dieter Bohlen nach Lästerattacke von Markus Mörl

Am Abend ging es nach dem Besuch bei Bohlen noch gemeinsam in ein Restaurant. Auch Bohlens Frau, seine Kinder und einen Freund habe Bohlen „eingepackt“. Doch als die Rechnung auf dem Tisch lag, kam der Schock für Mörl: „Als es dann ans Zahlen ging, da dachte ich: ‘Ja, okay, der wird mich ja wohl einladen,’ Ja, denkste!“ Er habe dann selbst für die Gruppe zahlen müssen und witzelte weiter: „So kommt man zu Geld! So reich wie du bist, so kniepig bist du auch.“