„Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ Warum Martin Semmelrogge nicht beim Dschungelcamp ist

In der ersten Sendung war dann mehr zu erfahren: Moderator Jan Köppen sagte, Semmelrogge habe nicht nach Australien einreisen dürfen. Er hänge „noch in Doha fest“, sagte Köppen in der Show und fügte hinzu: „Vielleicht die ein oder andere Vorstrafe zu viel.“ Semmelrogge hatte in der Vergangenheit mehrfach Ärger mit der Justiz.