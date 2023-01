RTL-Show startet am Freitag Dschungelcamp 2023 – wo Haltung mehr als eine Körperform ist

Jahrelang waren Tiere im australischen Dschungel wahlweise schmückendes Beiwerk (kuschelige Koalas, Kängurus) oder abschreckende Mutprobe (Kakerlaken, Krokodile, lebendig zu verspeisende Insekten). Inzwischen aber mahnen nicht nur Mitwirkende zu Markertingzwecken das Thema kritisch an. Einen Tag vor Auftakt der Staffel 2023 meldet sich auch Peta zu Wort: „Tierleid ist keine Unterhaltung“, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung. Die Tierschutzorganisation findet: „Das Dschungelcamp ist in dieser Form absolut aus der Zeit gefallen“ und fordert RTL in einem Schreiben auf, ausschließlich vegane Prüfungen in der Show durchzuführen.