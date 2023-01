“Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ So holt sich Djamila Rowe die Krone im Dschungelcamp

In der letzten Dschungelprüfung gab es für alle drei Kandidaten wieder einmal Ekelessen. Dabei sollte Djamila einem Teil namens „Korrekt“ die Vorspeisen für ein späteres Essen erspielen - in einem Aquarium, das sich mit Aalen, Krebsen, Kröten und anderem Getier füllen sollte. Doch Djamila zog die Reißleine. „Ich habe ganz viel Wasser in den Mund bekommen“, sagte sie hinterher. Konkurrent Gigi würgte sich so weit er konnte durch Seegurke und Ziegenaugen und erbeutete drei Sterne. Das mag dazu beigetragen haben, dass das Publikum in ihm zumindest einen Prinzen sah - und den Reality-Darsteller auf Platz 2 wählte.