„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Das sind alle Gewinner des Dschungelcamps

2004 lief „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ zum ersten Mal im Fernsehen. Die erste Dschungelkrone bekam damals Sänger Costa Cordalis verliehen. In den Jahren 2005 bis 2007 und 2010 gab es keine Show – und damit auch keine Dschungelkönige. 2021 fand wegen der Corona-Pandemie nur eine Ersatzshow statt. Insgesamt gibt es also 16 Gewinner. Wir stellen sie in unserer Bilderstrecke vor.