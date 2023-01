IBES 2023 Wann kommt das Dschungelcamp-Finale?

Im vergangenen Jahr endete das Dschungelcamp mit der 16. Folge, 2021 sogar schon mit Folge 15. Dies hat sich mit der aktuellen Staffel allerdings geändert. Anders als in den Vorjahren hat die neue Staffel nämlich mit dem Wiedersehen ganze 17 Folgen im australischen Dschungel zu bieten. Wurde das TV-Format in den Vorjahren von der Corona-Pandemie gebeutelt und statt an der australischen Gold Coast in Südafrika gedreht, ging RTL diesmal wohl aufs Ganze und verlängerte die Staffel.