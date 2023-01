Fotos aus dem Camp Hier findet das Dschungelcamp 2023 statt

Endlich heißt es wieder: „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“. Zwölf prominente Teilnehmer ziehen am 13. Januar in den Dschungel und müssen sich Hunger, Stress und ekligen Dschungelprüfungen stellen. Schon vor dem Start zeigen ihnen, wo die Promis in den nächsten 14 Tagen wohnen werden.