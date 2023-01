Fotos Dschungelcamp 2023 – Das sind die Kandidaten

Gigi Birofio (23) wurde in Bietigheim-Bissingen in Deutschland geboren und verbrachte seine erste Lebenszeit in Italien. Jetzt hat es ihn in den australischen Dschungel verschlagen. Gigi kam durch einen Zufall zu "Ex On The Beach" Staffel 1, da er für diese Sendung angefragt wurde. Durch seine unterhaltsame Persönlichkeit wurde er sehr schnell interessant für die Zuschauer. Weitere TV-Produktionen wurden ebenfalls schnell auf ihn aufmerksam, sodass er an weiteren Shows teilgenommen hat wie "Kampf der Realitystars", "Prominent Getrennt", "Ex on the Beach" Staffel 3 und zuletzt "Temptation Island VIP". Lesen Sie hier mehr über Gigi Birofio.