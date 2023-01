„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Das sind die Dschungelprüfungen 2023

Tag 3 – „Shitstorm – Die letzte Spülung“

Die Prüfung geht los, und dank Cosimo ist es schnell ein nicht mehr ganz so stilles Örtchen. Der 41-Jährige schreit wie am Spieß – und so richtig gut läuft es für die beiden beim Buchstabieren auch nicht. Für seine falsche Antwort wird er mit der nächsten Ladung bestraft.