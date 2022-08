Das Camp zieht um : Hier wird die nächste Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ gedreht

Neben dem Moderationsduo gehört auch der beliebte Camp-Arzt Dr. Bob zum festen Team der Show. Er durfte in der letzten Staffel sogar erste Erfahrungen als Moderator sammeln. Foto: RTL/RTL / Stefan Menne

Im Januar 2023 geht es wieder los: „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ geht in die nächste Runde. Nachdem die vergangene Staffel des Dschungelcamps in Südafrika gedreht wurde, könnte jetzt wieder ein Umzug anstehen. Wir verraten, wohin es die Prominenten in Staffel 16 verschlägt.

Eklige Dschungelprüfungen, hitzige Diskussionen am Lagerfeuer und ein spannender Wettstreit um die Dschungelkrone - das Programm von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ hat sich seit der ersten Staffel nicht viel verändert. Umso größer war die Überraschung bei den Fans, als die 15. Staffel nicht in Australien stattfand. Wegen der Corona-Pandemie hatte die australische Regierung die Grenzen geschlossen und das Dschungelcamp wurde kurzfristig nach Südafrika verlegt.

Nachdem die Einreise nun wieder möglich ist, geht es 2023 zurück nach Australien. In Down Under kämpfen die Promis um Ruhm, Ehre und die Dschungelkrone von Filip Pavlović. Moderiert wird das TV-Highlight von Dschungelcamp-Legende Sonja Zietlow und Moderations-Profi Jan Köppen, der Daniel Hartwich ersetzt.

