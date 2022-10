Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! : Zieht dieser „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer ins Dschungelcamp 2023?

Foto: dpa/Stefan Menne 29 Bilder Das sind die Könige des Dschungelcamps

Düsseldorf Anfang 2023 findet wieder die RTL-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ statt. Nun stehen die ersten Kandidaten fest. Wer zieht diesmal ins Dschungelcamp?

Nachdem das Dschungelcamp 2022 in Südafrika stattfand, geht es im Januar 2023 wieder nach Australien. Und es gibt noch eine weitere Neuigkeit: Aus familiären Gründen wird neben Sonja Zietlow (54) nicht mehr Daniel Hartwich (44) moderieren. Stattdessen springt Jan Köppen ein und ersetzt den Moderator. Auch die ersten Kandidaten sind bereits im Gespräch. Während Sänger Lucas Cordalis (55) bereits unterschrieben hat, wird über drei weitere Kandidaten eifrig spekuliert. Ein Youtuber, ein Ex-Bachelor und ein „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer sollen im nächsten Jahr ins Dschungelcamp ziehen.

Ganz oben auf der Liste der möglichen Kandidaten steht Patrick Romer (26), der durch die Dating-Show „Bauer sucht Frau“ bekannt geworden war. Nach seinem Sieg im „Sommerhaus der Stars“ soll er nun ganz ohne Freundin Antonia Hemmer (22) ins Dschungelcamp ziehen. Der Landwirt war in den letzten Wochen in die Kritik geraten, weil er seine Freundin im Sommerhaus immer wieder beleidigt und erniedrigt hatte. Fans und Promis hatten sein Verhalten öffentlich kritisiert und RTL aufgefordert, das Paar aus der Show zu werfen. Antonia hält jedoch auch nach dem Ende der Ausstrahlung weiterhin zu ihrem Freund.

Auch der Ex-Bachelor Andrej Mangold soll in der nächsten Staffel das Camp beziehen. Nach „Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare“ 2021 und der bereits aufgezeichneten Show „Skate Fever – Stars auf Rollschuhen“, die in diesem Jahr ausgestrahlt werden soll, könnte das Dschungelcamp also schon das dritte TV-Format sein, an dem der 35-Jährige teilnimmt.

Außerdem könnte der YouTuber und Influencer Twenty4tim (bürgerlicher Name: Tim Kampmann) bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ im Januar an den Start gehen. Der 21-Jährige soll gut mit Mangold befreundet sein und nahm schon an der Spielshow „Pocher vs. Influencer“ im Jahr 2021 teil. „Ich kann mir sehr gut vorstellen, bei ‚Let’s Dance‘ mitzumachen oder im Dschungelcamp“, erklärte er in einem Interview mit Promiflash.

Reality-TV-Sternchen Claudia Obert (61) hat ihre Teilnahme mittlerweile dementiert. "Man muss noch Ziele haben im Leben! Ich lasse da den anderen den Vortritt! Eine Maschine, die alles frisst, bin ich nicht. Ich kann nur lecker, First Class or No Class“, kommentierte die Unternehmerin eine Meldung der „Bild“. Die hatte berichtet, dass RTL Obert zur Teilnahme überreden konnte.

Ein Kandidat der dagegen schon feststeht ist der Sänger Lucas Cordalis (55). Der Mann von Daniela Katzenberger sollte eigentlich schon in der vergangenen Staffel das Dschungelcamp beziehen, doch eine Corona-Infektion verhinderte seine Teilnahme. Nun erhält er eine neue Chance und wird 2023 um den Titel des Dschungelkönigs kämpfen, den schon sein Vater Costa Cordalis 2004 gewinnen konnte.

(joko)