„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ Gigi Birofio hat Corona – ist das schon das Aus?

So wartete am Flughafen in Brisbane eine böse Überraschung auf Claudia Effenberg, Cosimo Citiolo und Cecilia Asoro: die drei Promis kamen ohne ihre Koffer in Australien an. Nach dem ersten Schreck nahmen die drei Stars den Vorfall mit Humor. „Ich bin jetzt keine Drama-Queen, das kann ja passieren“, kommentierte Cecilia das Verschwinden ihres Koffers. Und auch für Claudia gab es keinen Grund zur Aufregung: „Ich werde mir jetzt gleich im Hotel erstmal ´ne Cola Light zischen - da hab´ ich richtig Bock drauf.“ Besonders einfallsreich und humorvoll reagierte Cosimo darauf, dass er erst mal ohne Koffer auskommen muss. Der „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer fand direkt eine pragmatische Lösung. „Zum Glück ist meine Frau mit mir da und ist nicht in irgendeiner Garderobe geblieben. Der Koffer ist egal jetzt – dann nehme ich halt von ihr einen Stringtanga oder einen BH“, scherzte der Sänger.