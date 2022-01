„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ : So sieht es im Dschungelcamp in Südafrika aus

Foto: RTL/Stefan Menne 11 Bilder So sieht das neue Dschungelcamp in Südafrika aus

Düsseldorf In diesem Jahr wechselt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ von Australien nach Südafrika. Was hat sich am neuen Camp geändert? So wohnen die Promis jetzt.

Hängematten, eine Feuerstelle und eine provisorische Toilette - so kennt man das Dschungelcamp aus Australien. 2022 ist die Show nach Südafrika umgezogen. Erwartet die Teilnehmer ähnliche Umstände? Oder sieht es dort ganz anders aus? Hier gibt es einen Einblick in das neue Dschungelcamp.

(ahar)