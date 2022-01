„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ 2022 : Das ist Dschungel-Kandidatin Janina Youssefian

Düsseldorf Sie ist ein bekanntes Gesicht in der TV-Welt: Nach „Promi Big Brother“, „Promi Shopping Queen“ und „Adam sucht Eva“ zieht Janina Youssefian ins Dschungelcamp ein. An eine Geschichte mit Dieter Bohlen von vor 20 Jahren möchte sie nun endlich einen Haken machen.

Sie ist eine der zwölf Kandidatinnen und Kandidaten beim diesjährigen RTL-Dschungelcamp: Model Janina Youssefian . Wie bei vielen anderen auch hält sich ihre Vorfreude auf die Tiere in Grenzen – besonders auf eines: „Mit Schlangen hätte ich schon ein bisschen Probleme“, sagt sie vor Start der Show in einem Video von RTL . Doch dieser Angst stellt sie sich mit ihrer Teilnahme – „ich will versuchen, alles mitzumachen“, sagt sie. Denn als Versagerin dastehen, das wolle sie schließlich auch nicht.

Von ihrem aktuellen Privatleben gibt die gebürtige Iranerin nicht viel preis: So sind etwa ihr Alter und ihr derzeitiger Beziehungsstatus unbekannt. Doch das war nicht immer so: Im Jahr 2000 wurde sie durch ein Verhältnis mit Sänger und Musikproduzent Dieter Bohlen bekannt. In der „Bild“-Zeitung erschien ein Artikel, in dem es hieß, die beiden seien in flagranti in einem Teppichladen erwischt worden – seitdem haftete der Name „Teppichluder“ an ihr. Dieter Bohlen hingegen brachte die Geschichte keinen Spitznamen ein.