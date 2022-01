„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ : Wer ist eigentlich Dschungel-Kandidatin Christin Okpara?

Düsseldorf Mit ihr könnte es laut im Dschungel werden. Christin Okpara hat sich in anderen Reality-Formaten den Ruf als streit- und zanklustige Kandidatin eingeholt. Warum sie aber auch ganz anders kann.

Christin Okpara lässt sich von ihren Emotionen leiten. Zu sehen war das erstmals in der zweiten Staffel der Kuppelshow „Are you the one“. Darin fand die 25-Jährige zwar ihr „Perfect Match“ Germain, ein Paar wurde aus den beiden aber offenbar nicht. Aufgefallen ist die gebürtige Harsewinkelerin in der Show insgesamt eher weniger durch ihre liebevolle Art, als durch ihre Ausraster. Nicht selten geriet sie mit den anderen Kandidaten aneinander. Im Vorstellungsvideo bei RTL bezeichnete sie sich selbst als „Terror-Teufel“ und „Ausraster-Chrissi.“