Dschungelcamp 2022 : „Das ist auch der Scheiß, an dem Willi gestorben ist“

Kapstadt Tag vier im Dschungelcamp bringt ernste Gespräche, Probleme mit der südafrikanischen Fauna und einen Eklat. Jasmin Herren spricht über die Todesursache von Willi Herren und Janina Youseffian fliegt nach einer rassistischen Äußerung raus.

Der spannendste Moment am vierten Dschungeltag spielt sich im Camp ab. In trauter Lagerfeuerrunde sprechen die Stars über Drogen. Linda hat noch nie welche ausprobiert. Jasmin hat dagegen zu diesem Thema viel beizutragen. „Was viel schlimmer ist als der ganze Quatsch, sind die Benzodiazepine, wie zum Beispiel Valium. Jeder Arzt verschreibt dir das und das ist auch der Scheiß, an dem Willi gestorben ist“, sagt sie.

Für den ersten Eklat in Südafrika war Janina Youseffian zuständig: Das Model war schon in den vorherigen Tagen immer wieder mit Linda Nobat aneinander geraten. Diesmal ging sie im Streit zu weit und schlug vor, Nobat solle „zurück in den Busch gehen“ in den sie gehöre. RTL schickte sie nach der rassistischen Bemerkung nach Hause, die übrigen Teilnehmer fanden die Entscheidung richtig.