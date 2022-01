Tag 3 im Dschungelcamp 2022 : Linda hält Janina nicht für „die hellste Kerze auf der Torte“

Foto: RTL / Stefan Menne 14 Bilder So lief Tag 3 im Dschungelcamp 2022

Der dritte Tag im Dschungelcamp hält Beichten bereit, die man lieber nicht hören will: Tara Tabitha hat Angst vor Gefühlen und gesteht, wie sie mit High Heels, Socken und Fußnägeln zu Geld kam. Und Linda sucht nach einem Mann mit Geld.

Zickenkrieg schon vor der Prüfung

Linda und Janina müssen die Dschungelprüfung an Tag 3 gemeinsam antreten. "Nichts mit Wissen", wünscht sich Linda am Dschungeltelefon für die Prüfung. Janina sitzt neben ihr und fragt warum. "Ich will es einfach nicht verkacken", so Linda. Janina: "Wirst du doch nicht!" Linda: "Aber du vielleicht!" Janina: "Du willst also sagen, dass ich ein bisschen doof bin!" Linda schüttelt den Kopf: "Nein. Aber wir haben uns bisher nicht so unterhalten, dass ich jetzt deinen Wissenstand bemessen kann. Was ich bis jetzt von dir gehört habe, war jetzt nicht super berauschend." Autsch! Janina rauscht ab. Linda fügt hinzu: "Ich will ja nicht sagen, dass sie doof ist, aber die hellste Kerze auf der Torte ist sie definitiv nicht."

Prüfung endet mit Flucht aus "Traumahaus der Stars"!

Linda und Janina sollen soviele Sterne wie möglich aus dem „Traumahaus“ holen. Von einer sauberen Fünf-Sterne-Villa kann hier definitv nicht die Rede sein: Das Haus wird nicht nur von unzähligen, großen und kleinen südafrikanischen Tieren bewohnt, sondern ist auch bis unter das Dach mit stinkendem Abfall zugemüllt. Elf Sterne sind in dem Gebäude versteckt. Und ein Schlüssel muss im ersten Zimmer gefunden werden, um den zweiten Raum aufschließen zu können. 15 Minuten haben die beiden Zeit.

Vögel, Ratten, Fleischabfälle, Essensreste, flüssige und krabbelnde Ladungen von oben sowie blutige Innereien rund herum machen die Suche alles andere als angenehm. Mit zugekniffenen Mündern und langen Fingern beginnen die Damen, den ersten Raum zu durchsuchen. Immerhin finden Linda und Janina vier Sterne im ersten Raum und den Schlüssel für den zweiten. Fünf Minuten bleiben für die weitere Suche. Janina findet einen weiteren Stern in einer Kiste voller Vogelspinnen. Und Linda? Bricht ab! "Können wir schon raus?", schreit die 26-Jährige verzweifelt. Natürlich können sie. Und so flüchtet Linda, gefolgt von Janina, zwei Minuten vor Ablauf der Zeit ins Freie. Immerhin: Mit fünf erkämpften Sternen kehren sie ins Lager zurück.

Tara will Filip – und Linda einen Mann mit Kohle

Filip ist für Tara offenbar schon nach sehr kurzer Zeit im Dschungelcamp die Bezugsperson Nummer eins und umgekehrt. Doch die Österreicherin sorgt sich, dass sie mehr Gefühle entwickelt als der 27-Jährige. Ihre Sorgen teilt sie mit Linda. Linda hat eine klare Meinung zur Liebeslage bei Tara und Filip und erklärt im Dschungeltelefon: "Ich finde Tara und Filip richtig süß. Ich sehe das so, dass sich da eventuell was entwickeln kann. Das hat auf jeden Fall Potential. Was Tara betrifft, da weiß ich auf jeden Fall, dass sie Interesse hat."

Und was muss denn ein Mann haben, der Lindas Interesse weckt? "Ich weiß, die Menschen werden mich jetzt dafür hassen, dass ich das sage: Es ist sehr wichtig für mich, dass mein Partner eine höhere finanzielle Stabilität in unsere Beziehung reinbringt als ich es tue", erklärt sie in größerer Runde.

Taras "Only Fans"-Beichte

"Ich hatte mal einen 'Only Fans'-Account nur für meine Füße", berichtet Tara dem erstaunten Filip. Und sie setzt sogar noch einen drauf: "Ich habe auch High Heels und getragene Socken verkauft. Meine getragenen High Heels kosten 200 Euro, getragene Socken kosten 50 Euro und Fußnägel habe ich auch schon verschickt. Getragene Höschen aber nicht! Das ist für mich pervers. Füße, die sind mir wurscht." Filip versteht die Welt nicht mehr: "Füße sind für mich perverser als ein Slip. Das heißt also, ein Mann, der ernsthafte Absichten mit dir hat, muss damit klarkommen, dass du 'Only Fans' machst?" Tara: "Naja, ich muss das dann nicht weitermachen, wenn ich in einer Beziehung bin. Aber dass ich das mal gemacht habe, das muss er akzeptieren."

