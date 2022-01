Rassistische Entgleisung : RTL wirft Janina Youssefian aus dem Dschungelcamp - das sagt die Ex-Kandidatin

Update Düsseldorf Der Dschungel ist um einen Skandal reicher. RTL hat „Teppichluder“ Janina Youssefian nach einer rassistischen Äußerung aus der Show genommen. Was genau passierte, schilderte der Sender am Montagabend. Auch Youssefian hat sich zu Wort gemeldet.

Was war passiert? Wie in der Sendung am Montag bekannt wurde, waren Youssefian und Nobat nach ihrer Dschungelprüfung massiv in Streit geraten. Es schaukelte sich hoch, beide rutschten immer weiter unter die Gürtellinie, bis Youssefian Nobat an den Kopf warf: „Dann geh doch zurück in den Busch, wo du hingehörst“. RTL nahm die Äußerung in die Sendung auf und teilte den Rauswurf am Abend mit. Lina Nobat, die in den bereits ausgestrahlten Folgen immer wieder mit Youssefian aneinandergeraten war, sagte: „Das bestätigt das, was ich die ganze Zeit über sie gedacht habe.“ Und auch die anderen Camp-Teilnehmer hatten eine klare Meinung zu der rassistischen Entgleisung. „Das geht so nicht, so was bleibt heutzutage nicht mehr ohne Folgen“, sagte Jasmin Herren. Und Modezar Harald Glööckler war ebenfalls fassungslos: „Da denk ich mir, geht's noch? Unsäglich peinlich.“