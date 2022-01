Sendetermine, Kandidaten, Übertragung : Alle Infos zum Dschungelcamp 2022 auf einen Blick

Wegen der Corona-Pandemie konnte das Dschungelcamp im vergangenen Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. 2022 kehrt das Spektakel aber zurück ins TV. Hier finden Sie alle Infos zu den Sendeterminen, Kandidaten und Neuerungen.

Statt Koalas und Kängurus warten in diesem Jahr Löwen und Leoparden auf die Promis bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ Das Dschungelcamp wird erstmals in Südafrika produziert. Wann ist die RTL-Show zu sehen? Und welche Promis werden an der 15. Staffel teilnehmen? Hier erfahren Sie, was bereits zum Dschungelcamp 2022 bekannt ist.

Wann findet das Dschungelcamp 2022 statt?

Das Dschungelcamp 2022 startet am Freitag, 21. Januar 2022, bei RTL. Ab dann können die Zuschauer die Camp-Bewohner zwei Wochen lang begleiten. Das Finale soll am Samstag, 5. Februar 2022 ausgestrahlt werden.

Wer moderiert das Dschungelcamp 2022?

So können Sie das Dschungelcamp live im TV oder im Live-Stream sehen

Wie oft gab es das Dschungelcamp schon?

Die erste Folge von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ lief am 9. Januar 2004. Mit Pausen in den Jahren 2005, 2006, 2007 und 2010 wird das Camp jedes Jahr ausgestrahlt. Seit dem Start ist auch Moderatorin Sonja Zietlow dabei. Daniel Hartwich folgte auf den verstorbenen Dirk Bach, der bis zu seinem Tod 2012 mit Zietlow durch die Sendung aus dem australischen Dschungel führte. 2021 fand aufgrund von Corona eine Alternativ-Show unter dem Titel „Dschungelshow“ statt.

Wo wird das Dschungelcamp 2022 gedreht?

Die vergangenen Jahre wurde das Dschungelcamp nicht wie anzunehmen wäre im australischen Urwald, sondern in einer TV-Anlage in Murwillumbah gedreht. Der Ort befindet sich in der Nähe von Brisbane und Gold Coast. Im vergangenen Jahr wurde wegen der Corona-Pandemie dann in Deutschland gedreht. 2022 soll es nach Südafrika gehen. RTL teilte Anfang Oktober mit, dass die Show in der Nähe des Kruger-Nationalparks produziert werden soll.