„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ : Die Dschungel-Kandidaten in der Übersicht

Foto: dpa/Marius Becker 18 Bilder Dschungelcamp 2022 – Das sind die Kandidaten

Düsseldorf Die 15. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ startet am 21. Januar bei RTL. Pandemiebedingt wird in Südafrika gedreht. Welche Kandidaten stehen bereits fest? Wir geben einen Überblick.

2022 ziehen wieder neue Kandidaten ins Dschungelcamp ein, mit einem Ziel: Die Dschungelkrone zu ergattern. In verschiedenen Dschungelprüfungen müssen sich die prominenten Teilnehmer beweisen. Die Zuschauer entscheiden aber, wer eine Runde weiterkommt und wer die Show am Ende gewinnt. Bisher stehen die folgenden Kandidaten fest:

Filip Pavlovic

Fans von Reality-Formaten dürfte dieser Name etwas sagen. Filip Pavlovic war bereits Teilnehmer bei „Die Bachelorette“ und „Bachelor in Paradise“. Bei der Dschungelshow 2021 gewann er das „Goldene Ticket“ für den Einzug ins Camp. Mehr über den 27-Jährigen können Sie hier lesen.

Lucas Cordalis

Tritt er in die Fußstapfen seines Vaters Hier erfahren Sie mehr über den Wahl-Mallorquiner.

Foto: RTL Mediengruppe D/Foto: TVNOW / Stefan Menne 28 Bilder Das sind die Könige des Dschungelcamps

Harald Glööckler

Das doppelte „Ö“ ist nur eines der Markenzeichen von Modedesigner Harald Glööckler. Unverkennbar sind auch seine exzentrischen Outfits und seine extravagante Frisur. Mehr über das Leben und die Arbeit von Glööckler lesen Sie hier.

Tina Ruland

„Ich will nicht die Campmutti werden. Das überlasse ich Harald Glööckler“, sagt Tina gegenüber RTL. Die 55-Jährige dürften viele aus dem Kultfilm „Manta, Manta“ kennen. An der Seite von Schauspielkollege Til Schweiger feierte sie 1991 ihren Durchbruch. Weitere Infos zu Tina Ruland lesen Sie hier.

Anouschka Renzi

Renzi, die auch schon „Playboy“-Fotos machen ließ, war schon zweimal verheiratet, ist Mutter einer Tochter und lebt mit ihrem Verlobten Marc Zabinski in Berlin. 2004 lieferte sie sich mit Désirée Nick einen „schlagzeilenträchtigen Beauty-Krieg“, wie RTL es nennt.

Eric Stehfest

Schauspieler Eric Stehfest (32) ist der nächste Kandidat, der die Krone im Dschungel holen will. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Rolle als Chris Lehmann in der RTL-Serie GZSZ und seine Teilname an „Let’s Dance“.

Christin Okpara

Die gebürtige Gütersloherin wuchs im kleinen Örtchen Harsewinkel auf. Okpara (26) hat zuvor in Reality-Formaten wie „Are you the One?“ und „Couple Challenge“ auf sich aufmerksam gemacht.

Manuel Flickinger

Auch Flickinger hat Erfahrung in Reality-TV-Formaten wie „Prince Charming“ und „First Dates“ und es als Sänger beim Casting für „Deutschland sucht den Superstar“ bis zum Auftritt vor Dieter Bohlen geschafft. In Form seiner Kunstfigur „Lafayette Diamond“ nahm der LGTB-Aktivist schon an CSD-Paraden in Deutschland und Europa teil.

Hier gibt es alle Infos zum Dschungelcamp auf einen Blick.

