„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ 2022 : Das ist Dschungel-Kandidat Harald Glööckler

„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ an. Der Modedesigner ist vor allem für seine ausgefallenen Kreationen mit vielen Glitzersteinen bekannt. Immer wieder ist er auch im TV zu sehen, etwa beim Teleshopping oder als Teil der Jury von Let’s Dance (2010-2011) oder „Curvy Supermodel“ (2016). Bei der Doku-Soap „Glööckler, Glanz und Gloria“ konnten die Zuschauer sein Privatleben verfolgen.

Glööckler wurde 1965 in Maulbronn-Zaisersweiher geboren. Er interessierte sich schon früh für Mode und nähte Kleider für Bekannte. Später machte er eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann in einem Modehaus. Seine Mutter starb als er ein Teenager war, zu seinem Vater hat er den Kontakt abgebrochen.

Auch außerhalb der Mode hat sich der 56-Jährige schon versucht. 2020 brachte er etwa die Single „Wir sind VIP“ raus. Außerdem veröffentlichte er mehrere Bücher. Glööckler und sein Partner lebten viele Jahre in Berlin. Mittlerweile wohnen sie aber in der Nähe von Bad Dürkheim an der deutschen Weinstraße.