„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ 2022 : Kandidatin Tara Tabitha wird im Dschungelcamp ihr Make-up am meisten vermissen

Dschungel-Kandidatin Tara Tabitha ist in Österreich bereits ein bekanntes Gesicht im Reality-TV.

Düsseldorf In Österreich hatte sie schon ihre eigenen TV-Sendungen - in Deutschland ist sie bisher eher unbekannt. Das möchte Realityshow-Teilnehmerin und Influencerin Tara Tabitha im Dschungelcamp ändern.

Tara Tabitha hat sich in ihrer Heimat Österreich bereits einen Namen gemacht. Nachdem sie als Jugendliche schon im Format „Saturday Night Fever – So feiert Österreichs Jugend“ zu sehen war, bekam sie ihre eigenen Sendungen. In den Reality-Shows „Tara und Moni" und „Mit Hirn, Charme und Melonen“ konnten die Zuschauer die Österreicherin schon begleiten.

Dabei stellte Tabitha, die am 3. März 1993 in Österreich geboren wurde, ihren Körper oft in den Mittelpunkt. „Ich bin ja schon bekannt dafür, dass ich sehr sexy bin“, sagt sie im Gespräch mit RTL. Zu ihren Schönheitseingriffen steht die 28-Jährige. „Operationsmäßig habe ich meine Brüste und meine Nase machen lassen und Filler und Botox habe ich im gesamten Gesicht. More is more", sagt die Influencerin.

Foto: dpa/Stefan Gregorowius 19 Bilder Dschungelcamp 2022 – Das sind die Kandidaten

Bei Instagram ist die 28-Jährige auch recht erfolgreich. Auf der Plattform folgen ihr rund 110.000 Menschen. Im deutschen TV hatte die Österreicherin vor „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ schon einen kleinen Auftritt. 2021 nahm sie am RTL-Format „Ex on the Beach“ teil.

Gedanken macht sich Tabitha vor dem Einzug besonders um ihr Aussehen, wie sie im RTL-Interview verrät: „Am meisten wird mir Make-up fehlen und Körperpflege“.

(ahar)