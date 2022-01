„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ : Wer ist eigentlich Dschungel-Kandidat Jasmin Herren?

Düsseldorf Der einen Pech, der anderen Glück. Jasmin Herren war als Ersatz-Kandidatin mit nach Südafrika gereist. Nach dem Rauswurf von Christin Okpara, wird sie jetzt schneller als gedacht eingewechselt.

Eine unerwartet schnelle Chance ergibt sich damit für Jasmin Herren (43), die als Ersatzkandidatin ohnehin schon in Südafrika angekommen war. Sie wird statt Okpara jetzt ins Dschungelcamp ziehen. Damit tut sie es ihrem verstorbenen Ehemann Willi Herren gleich, der 2004 an der Show teilnahm. Und sie will genauso mutig sein wie er. Noch mehr: „Ich will im Dschungel zeigen, wer ich bin. Mein Ziel ist es, aus dem Schatten meines Mannes einfach herauszutreten“, sagt Herren zu RTL. Das Dschungelcamp sei das erste Format, an dem sie alleine, ohne ihren Mann teilnehme.