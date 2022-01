„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ 2022 : Wer ist eigentlich Dschungel-Kandidat Filip Pavlovic?

Düsseldorf Reality-TV-Darsteller Filip Pavlovic kennt sich mit RTL-Formaten aus. Bei der Dschungelshow im vergangenen Jahr sicherte er sich das „Goldene Ticket“ für den Einzug ins Dschungelcamp 2022.

Reality-TV-Fans dürfte dieser Dschungel-Kandidat bekannt sein: Filip Pavlovic trat 2018 bei der Kuppelshow „Die Bachelorette“ als Rosenanwärter in Erscheinung. Dort belegte er den dritten Platz. Danach suchte er bei „Bachelor in Paradise“ weiter nach der großen Liebe – allerdings auch ohne Erfolg.

Pavlovic wurde 1994 in Hamburg geboren. Er hat kroatische und bosnische Wurzeln. Zwar wollte es mit der Liebe nicht klappen, umso mehr Erfolg hatte der 27-Jährige in anderen TV-Formaten. 2020 machte Pavlovic bei „Like Me – I'm famous“, einem weiteren RTL-Format, mit. Dort belegte er den ersten Platz und nahm das Preisgeld von 100.000 Euro mit. Kurz darauf konnte er sich gegen Ex-Bachelor Paul Jahnke beim Sat.1-Promiboxen durchsetzen.