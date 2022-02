„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ : Frauenschwund und eine zweite Chance für Eric

Foto: RTL/RTL / Stefan Menne 16 Bilder So lief Tag zwölf im Dschungelcamp

Düsseldorf Tag zwölf wurde dominiert von den üblichen Diskussionen und Streithennen, einer wenig spektakulären Dschungelprüfung sowie dem Auszug einer weiteren Kandidatin. Die Chancen auf ein Finale mit rein männlicher Besetzung steigen allmählich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefanie Jungwirth

In diesem Jahr verging im Dschungel wirklich kein Tag, an dem nicht über die Schichtverteilung der Nachtwache diskutiert und gestritten wurde. Nicht nur die Camper ermüdet dieser Disput allmählich, auch als Zuschauer konnte man nur noch die Augen verdrehen beim Anblick dieses Kindergartens.

Das galt gestern allerdings nicht nur für diesen Streit, sondern auch der pausenlose Kleinkrieg zwischen Linda und Anouschka, Linda und Peter oder Linda und jedem anderen beliebigen Bewohner ging einem so langsam auf die Nerven.

In Runde eins stiegen Anouschka und das Reality TV-Sternchen in den Ring: Anouschka fühlte sich nicht ausreichend dafür bestätigt, einen verwesenden Wurm vom Flussufer entfernt zu haben. Linda konterte mit Missachtung à la Ohren zuhalten und der üblichen Antwort: „Anouschka, du gehst mir auf die Nerven!“ Die Reaktion der Schauspielerin mutete dann tatsächlich etwas seltsam an, denn sie fühlte sich zu einer Schimpftirade veranlasst, die an alle Camper adressiert war und die fehlende Würdigung ihrer Dienste zum Thema hatte. Den vermissten Applaus erhielt sie nun doch - von Linda selbst für die tolle Show. Aber die ziehen doch eigentlich nur die anderen ab, oder etwa doch nicht?

Ein im Rahmen der Schatzsuche vorgenommenes Star-Ranking goss später weiter Öl ins Feuer. Diesmal war Linda nicht nur von ihrer weiblichen Kollegin genervt, sondern teilte auch gegen Peter und Erik aus.

Obwohl das schrille Organ der Bachelor-Kandidatin in so gut wie jeder Sendung laut durch den Dschungel hallte, war natürlich auch dieses Mal die Schuld keineswegs bei ihr zu suchen. Dafür, dass sie sich im Dschungeltelefon gerne als Hobbypsychologin versucht und andere Mitbewohner analysiert, zeigte sie weiterhin erstaunlich wenig Selbstreflexion.

Diese wiederum wollte Erik Stehfest unermüdlich unter Beweis stellen: Er war so sehr bemüht, den Geläuterten zu geben, dass es schon fast unangenehm war, das mit anzusehen. Gleich zu Beginn der Sendung ernannte er sich in diesem Zuge zum Bademeister und kümmerte sich persönlich darum, Filip nach dessen Rückkehr von seiner Prüfung mit einer Schüssel zu duschen und betonte dabei immer wieder, dass dies ja absolut selbstverständlich sei, da er ja Schuld am abgestellten Wasser sei. Die Hintergründe dazu haben die restlichen Kandidaten offenbar auch längst vergessen, denn sie schenkten Erik doch tatsächlich genug Vertrauen, um ihn prompt mit Manuel in die Dschungelprüfung zu schicken. Das Vertrauen wurde belohnt, denn auch hier benahm sich der Schauspieler wie ein Musterknabe und motivierte und bestätigte Manuel fast bis zum Erbrechen. Es handelte sich gestern übrigens um die in der vorigen Woche wegen eines Sturms abgesagte Prüfung, bei der die Kandidaten in ein in 100 Metern Höhe aufgehängtes Netz springen und sich festkrallen mussten. Trotz des luftigen Aufbaus war es eine wenig spektakuläre Vorstellung mit einer erwartungsgemäß passablen Sternen-Ausbeute.