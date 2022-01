Dschungelcamp 2022 : Alle gegen Anouschka – aber neun Sterne in der Prüfung

So lief Tag acht im Dschungelcamp

Düsseldorf Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man gute Laune hat. Beim Dschungel ist schon Halbzeit. An Tag acht findet Anouschka keine neuen Freunde. Dafür meistert Tina die Prüfung lässig. Aber vorher gab es eine Menge zu besprechen.

Nach der verpatzten Prüfung (null Sterne) vom Vortag gab es nämlich reichlich Gesprächsbedarf. Anouschka findet, dass Linda mit ihrem Melasse-in-den-Augen-Gejammer übertreibt: "Das ist alles gespielt. Fallen die Leute darauf rein? Dieses Diven-Getue!" Jasmin will sich das nicht bieten lassen: "Das sagt die Richtige." Linda ergänzt: "Anouschka, du bist die Letzte, die da den Mund aufmachen darf." Das lässt die Schauspielerin nicht auf sich sitzen: "Aber ich bin wenigstens ein Star – und das seid ihr nicht! Ich bin wenigstens jemand, der richtig was geleistet hat im Leben." Anouschka spielt damit natürlich auf ihre erfolgreiche Karriere als Schauspielerin an. Das wollen die anderen Camp-Insassen aber nicht gelten lassen. Bei Peter Althof klingt das dann so: "Anouschka hat nichts mit den A-Promis zu tun, die ich sonst kenne oder die ich weltweit beschützt habe. Für mich ist sie ein B-Promi – ganz einfach."

Keine Pause für Anouschka

Der Streit geht dann im Camp leider weiter, was inzwischen sogar Harald auf die Nerven geht, der Anouschka bislang recht wohlwollend gegenüber stand. "Kindergarten. Das sind erwachsene Frauen und dann so ein Gezeter. Das ist derart lächerlich, langweilig und ermüdend." Anouschka könne ihre Hände nach dem Sterne-Desaster nicht ganz in Unschuld waschen. Die Attackierte reagiert sauer, aber Harald ist nicht zu stoppen: "Ich habe die Nase jetzt voll. Ihr müsst auch selbst mal lernen, bissel euch zurückzunehmen – alle miteinander. Auch du!" Rumms, das hat gesessen. Wenig später schüttet die Gescholtene dann Eric ihr Herz aus und fängt sogar an zu weinen: "Ich komme mir die ganze Zeit schusselig und dusselig vor. Ich glaube, ich sage einfach, dass ich ADS habe. Das ist ja keine Schande! Ich mache das alles nicht mit Absicht." Ob dieses Argument die Stimmung im Camp wirklich verbessern würde, bleibt wohl erst mal offen.

Toller Erfolg bei der Prüfung

Tina muss dann in die Prüfung und hat im Vorfeld richtig Manschetten, denn sie muss in die "Schlangen-Gruft". "Habe ich euch nicht gesagt, dass ich klaustrophobisch bin?", fragt Tina Ruland nervös lächelnd, als ihr klar wurde, was gleich passiert. Auf dem Rücken in einer engen Grube liegend und umzingelt von Schlangen muss sie dann die Namen von zehn berühmten Persönlichkeiten erraten. Hinweise, um wen es sich handelt, bekommt sie von ihren beiden Mitstreiterinnen Anouschka und Linda in Form von je drei Begriffen. Doch Tina bleibt cool und auch Linda und Anouschka arbeiten toll zusammen. Am Ende stehen neun Sterne zu Buche. Ob dies die Stimmung im Camp wirklich verbessert? Das wird wohl erst der morgige Tag zeigen.

