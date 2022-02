Dschungelcamp 2022 : Filip Pavlovic ist neuer Dschungelkönig

Gewohnt langweilig lief auch das Finale der diesjährigen Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab. Wenige Insassen, hauptsächlich Prüfungen und ein relativ absehbarer Wahlausgang konnten auch nicht mehr erwarten lassen.

Mit einer kleinen Camp-Besetzung und dem Ziel schon vor Augen kann man bekanntlich keine unterhaltsamen Streitigkeiten oder größere Überraschungen erwarten. Und so plätscherte das Finale dann auch vor sich hin. Amüsieren konnte man sich aber zumindest über die Enthüllung der Finalprüfungen, denen sich das Trio stellen durfte: Als die Namen der drei Aufgaben verlesen wurden – Athos, Porthos und Aramis – blickte der Zuschauer in die mehr als ratlosen Gesichter der selbsternannten Musketiere. Von den Namen der Angehörigen dieser Truppe hatten sie nämlich scheinbar noch nichts gehört. Kein Wunder, Filip ging bisher auch davon aus, dass er einer der drei „Muskeltiere“ sei.

Bildung hin oder her – Filip entschied sich für Prüfung Athos und durfte sich damit als erster seiner Aufgabe stellen. Sternförmig in verschiedene Kammern aufgeteilt an den Boden gekettet jammerte er schon, bevor die Challenge richtig begonnen hatte. Man hatte fast das Gefühl, er war bei Haralds verweigerter Prüfung vor Ort und hat sich dessen Worte im Vorfeld zu Herzen genommen: „Und selbst, wenn wir es nicht machen sollten, machen wir eben ein bisschen Show.“ Diesem Motto blieb er die gesamte Prüfung lang treu. Lange Rede, kurzer Sinn: Trotz viel Lärm um Nichts überstand der Hamburger die zehn Minuten und konnte mit einer vollen Sternen-Ausbeute einen Teil des Abschluss-Essens erspielen.