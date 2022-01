„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ 2022 : Das ist Dschungel-Kandidatin Linda Nobat

Düsseldorf Model und Ex-Bachelor-Kandidatin Linda Nobat zieht ins südafrikanische Dschungelcamp. Kurz vor dem Start der Show war sie auf dem Cover des „Playboy“ zu sehen – für sie ein Zeichen gegen Rassismus und für Vielfalt.

Normalerweise arbeitet Linda Nobat als Model – doch mit ihrem Einzug in das diesjährige Dschungelcamp in Südafrika steht sie nicht das erste Mal vor der Fernsehkamera. Einige dürften sie noch als Bachelor-Kandidatin in Erinnerung haben: Erst vor kurzem kämpfte sie um das Herz von Niko Griesert, dem „Bachelor“ 2021. 2018 wurde sie zur „Miss Hessen“ gekürt.

Und auch schon kurz vor Beginn des Dschungelcamps dürften einige auf sie aufmerksam geworden sein: Am 13. Januar war sie auf dem Cover des „Playboy“. Sie schrieb dazu auf Instagram: „Ich bin immer noch sprachlos und so dankbar das Cover zieren zu dürfen! Lets bring more black girls on Magazine covers!“ Sie sei nicht nur stolz auf dem Cover eines der weltweit bekanntesten Magazine zu sein, sondern wolle damit auch ein Zeichen gegen Rassismus und für Vielfalt setzen.