Anouschka Renzi über „Dschungelcamp“-Teilnahme : „Ich hab's ausschließlich wegen der Kohle gemacht“

Bad Hersfeld Die Schauspielerin Anouschka Renzi hat nach eigenen Worten ausschließlich wegen des Geldes bei der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ mitgemacht.

Renzi wird unter anderem neben „Tatort“-Star Richy Müller beim Eröffnungsstück „Notre Dame“ der Bad Hersfelder Festspiele in diesem Jahr in gleich vier Rollen zu sehen sein, so als Adlige Aloise de Gondelaurier. Reality-TV-Format vor einem Millionenpublikum, hochkarätiges Schauspiel und Boulevard-Theater, „Playboy“ und TV-Serien - für Renzi passt das durchaus unter einen Hut. „Dieser Beruf besteht aus allem“, sagte die 57-Jährige. „Mein Leben lang war ich Kontrast, mich kann niemand so richtig einschätzen.“ Vorstellen könnte sie sich beispielsweise auch die Teilnahme an der RTL-Live-Tanzshow „Let's Dance“ oder an „The Masked Singer“ von ProSieben.