„Ich bin ein Star - holt mich hier raus“-Auftakt : Alles anders im südafrikanischen Corona-Dschungel

Dschungelcamp 2022 – Das sind die Kandidaten

Düsseldorf Nach einem Jahr Zwangspause öffnet am Freitagabend der RTL-Dschungel wieder seine Pforten. Den Start dürften sich die Macher wohl anders vorgestellt haben. Es gibt viele Diskussionen und einen prominenten Corona-Fall.

Als vor zwei Jahren Prince Damien im australischen Dschungel zum neuen Dschungelkönig gewählt wurde, war Corona schon da, aber nicht in dem Ausmaß. Das Leben plätscherte vor sich hin, RTL sendete „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ aus Murwillumbah in Australien. Wie immer.

Zwei Jahre später hat Corona nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Fernsehlandschaft mächtig im Würgegriff. Wenn am Freitagabend um 21.30 Uhr die diesjährige Staffel startet, werden die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich nicht aus dem morgendlichen Australien grüßen, sondern die Zuschauer zu später Stunde aus Südafrika willkommen heißen. Der Locationwechsel ist – natürlich – dem Coronavirus geschuldet. Nicht nur die Zuschauer müssen sich also auf eine ungewohnte Umgebung einstellen, auch die Gastgeber, die ja schon durch zahlreiche Shows geführt haben. „Es ist etwas ganz Neues, weil wir dieses Jahr komplett anders produzieren werden“, sagte Sonja Zietlow vor dem Auftakt in einer Pressemitteilung von RTL. „In Australien kennen wir uns inzwischen gut aus, jede Ecke und jeder Busch im Camp sind uns bekannt. In dieser Staffel wissen wir plötzlich nicht mehr, wie es vom Baumhaus ins Camp geht“, meinte Zietlow.

Spannend wird auch die Frage sein, wie viele Teilnehmer am Abend tatsächlich zum großen „Kampf“ im südafrikanischen Dschungel antreten werden. Von den zwölf ursprünglich auserkorenen Kandidatinnen und Kandidaten sind nur noch zehn übrig: Instagram-Sternchen Christin Okpara wurde die „Einreise“ ins Camp wegen eines gefälschten Impfpasses nicht gewährt, sie musste unverrichteter Dinge die Heimreise antreten – Novak Djokovic lässt grüßen. Was genau vorgefallen war? Unklar. Bei der Kuppelshow-Kandidatin Okpara hatten sich laut RTL „Unstimmigkeiten zum Impfstatus“ ergeben. Ihr Vertrag sei gekündigt. Die „Bild“ zitierte Okparas Manager: „Wir können uns dazu aktuell nicht äußern.“ Laut Bundespolizei wurde ein Verfahren eingeleitet wegen des dringenden Verdachts, einen gefälschten Impfnachweis vorgelegt zu haben. Medienberichten zufolge äußerte sich Okpara in ihrem geschützten Instagram-Account gegenüber ihren 84.000 Followern wie folgt: „Jetzt beruhigen wir uns erstmal. Für bestimmte Sachen gibt es eine ganz plausible Erklärung.“

Ein etwas bekannteres Gesicht tritt nun also in ihre Fußstapfen: Jasmin Herren, die Witwe von Schauspieler Willi Herren, der auch schon am Dschungelcamp teilnahm, wird ins Rennen gehen. Sie ist Trash-TV erprobt, spann im „Sommerhaus der Stars“ gemeinsam mit Willi zahlreiche Intrigen gegen ihre Kontrahentinnen und Kontrahenten.

Und auch einer der vermeintlichen Favoriten auf den Sieg, Schlagersänger Lucas Cordalis, ist vorerst nicht dabei. Am Mittwoch wurde er aus dem Rennen genommen – ein positiver Coronatest. „Ich bin mega, mega traurig, am Boden zerstört. Ich hätte mich sehr gefreut, ins Camp einzuziehen“, sagte Cordalis über den Instagram-Kanal von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“. Laut RTL könnte Cordalis aber nach überstandener Infektion doch noch ins Camp einziehen. Für den 54-Jährigen wäre das von enormer Bedeutung. Schließlich will er die zweite Dschungelkrone in die Familie Cordalis holen, nachdem sein mittlerweile verstorbener Vater Costa die erste Staffel 2004 gewinnen konnte.

Und der Rest? Natürlich mit dabei ist Dschungellegende Dr. Bob, der nun auch in Südafrika für die Sicherheit der Stars verantwortlich sein wird und – wie immer – die Stars vor den Tücken des Dschungelcamps warnt. „In Südafrika sind Skorpione und Schlangen die größte Gefahr für unsere Stars. Wir haben ihnen bereits erklärt, wie vorsichtig sie im Camp sein müssen. Uns ist es wichtig, ihnen klar zu machen, dass sie nicht in einem Studio leben, sondern in der echten Wildnis“, erklärte Dr. Bob warnend in einem Interview mit RTL.

Aber wer ist nun der schillerndste Star? Um diese Auszeichnung werden sich wohl Modedesigner Harald Glööckler, Schauspielerin Anouschka Renzi und Janina Youssefian streiten, die am Lagerfeuer vermutlich die ein oder andere Geschichte aus ihrem Leben zu erzählen haben. Boxexperten dürfte der Name Peter Althof etwas sagen. Genau jener Personenschützer, der Weltmeister Henry Maske stets sicher zum Ring führte.

Auch RTL-Serienfans kommen – natürlich – auf ihre Kosten: Mit Eric Stehfest steht ein ehemaliger „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“-Darsteller im Dschungelaufgebot, ihm dürfte man auch den Titel „Geheimfavorit“ verleihen. Die bekannten Streitereien im Dschungel dürften in diesem Jahr vor allem von Linda Nobat ausgehen. Sie sorgte schon in der letzten „Bachelor“-Staffel für eine Menge Ärger und spielte sich im Vorfeld der Show mit einem „Playboy“-Shooting dezent in die Öffentlichkeit.